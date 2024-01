Arthur Vermeeren heeft zijn beslissing genomen over transfer naar Atletico Madrid

Antwerp en Atletico Madrid hadden eerder al een akkoord gevonden op clubniveau. Arthur Vermeeren mag voor 27 miljoen euro naar de Spaanse topclub verkassen.

De bal lag in het kamp van de speler, hij was de enige die nog groen licht moest geven. Dat lijkt nu helemaal in orde te zijn. Volgens verschillende bronnen wil de 18-jarige middenvelder de stap wagen. De Rode Duivel was overigens ook al aanwezig in het Estadio Metropolitano om zijn toekomstige club met 1-0 te zien winnen van Sevilla in de Copa Del Rey.

Er is nu dus ook een persoonlijk akkoord tussen Vermeeren en Atletico. Hij zal vrijdag zijn medische testen afleggen in de Spaanse hoofdstad. Nadien zou hij er een contract tot juni 2029 tekenen.

🚨🔴⚪️ Arthur Vermeeren to Atlético Madrid, here we go! Agreement finally sealed and time for contract signing.



Medical tests to take place today for 2005 born Belgian talent.



Announcement to follow. 🇧🇪



Deal in place with Royal Antwerp since three days ago. It’s all done. pic.twitter.com/vc2bR79Roi