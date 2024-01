Ex-speler van Standard en Rode Duivels is snoeihard voor Ivan Leko en zijn spelerskern

Carl Hoefkens werd op 31 december 2023 ontslagen als hoofdcoach bij Standard. Nadien werd Ivan Leko aangesteld als nieuwe T1. Die verloor zijn debuutwedstrijd met 0-1 van KV Kortrijk.

Ivan Leko kon zijn eerste wedstrijd als trainer van Standard niet winnen. Na een teleurstellende partij werd het 0-1 voor KV Kortrijk. Zo blijven de Rouches op twee punten van de rode zone.

Leko kon tijdens zijn eerste wedstrijd dus nog geen geweldige indruk achterlaten. Guy Vandersmissen (ex-Standard en Rode Duivels) was enorm hard voor de nieuwe coach en zijn spelerskern.

"Ik zag maar weinig beterschap ten opzichte van Hoefkens", begint Vandersmissen bij Het Nieuwsblad. Over de kern van Standard had hij ook nog wat te zeggen. "Ach, deze kern is kwalitatief gewoon niet goed genoeg. Zeker niet als je voor de start van het seizoen de ambitie uitspreekt om top zes te spelen."