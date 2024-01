Manuel Benson gaat Kompany verlaten en heeft nieuwe bocht gemaakt, het wordt dus niet Leeds

Manuel Benson aast al een tijdje op een transfer. De winger is niet tevreden met zijn speeltijd bij het Burnley van Vincent Kompany. Er was interesse van Leeds United, waar hij ook naartoe leek te trekken. Maar Benson heeft zelf een andere club als doel.

Benson wil naar een concurrent van Leeds in The Premierschip. Er zijn immers gesprekken aan de gang met Southampton en een deal is nakende. Benson zat de voorbije 15 wedstrijden slechts één keer in de wedstrijdselectie van Kompany en speelde 8 minuten.

Nu keert hij dus waarschijnlijk terug naar de Engelse tweede klasse om er voor de promotie te spelen. Southampton staat derde in de stand op acht punten van leider Leicester en één punt van Ipswich Town. Leeds staat drie punten achter hen.

Benson speelde lange tijd in België. Bij Antwerp stond hij 69 keer op het veld. Hij kon acht keer scoren en 11 assists geven bij de Great Old. Voordien speelde hij bij KRC Genk waar hij 16 wedstrijden speelde, zonder te scoren.