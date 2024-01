OFFICIEEL: Dupé verlaat Anderlecht en supporters verontschuldigen zich bij Franse doelman

De geschiedenis rond Dupé is pijnlijk voor veel supporters. De 30-jarige Fransman vervoegde Anderlecht afgelopen zomer en begon het seizoen als titularis. Tot Jesper Fredberg een kans zag om Kasper Schmeichel te gaan halen.

Dupé speelde nog op Kortrijk en ging er in de fout. De wedstrijd erna stond Schmeichel in doel om er niet meer uit te gaan. De Deense international kon tot nu echter nooit echt overtuigen en kreeg veel kritiek.

Met het vertrek van Dupé laten veel fans op sociale media nog weten dat ze het geen mooie geschiedenis vonden. Voor hen had Schmeichel nooit gehaald mogen worden.

Merci @maximedupe pardon pour cet amateurisme de @rscanderlecht qui préfère la passoire danoise à un vrai gdb. J’habite pas loin du stade de Nice, mais je ne les supporte pas. @CouckeMarc Shame on you! Digne d’un club racaille. Que @UnionStGilloise nous humilie à nouveau ce soir

C'est la première fois de ma vie que j'ai honte de supporter Anderlecht. Quel manque de respect et de professionalism. Maxime Dupé ne mérite pas ce traitement et je vous laisse imaginer la réputation du RSCA surtout quand on voit les prestations de son successeur. Une honte 🤮