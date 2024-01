Momodou Sonko kon ook naar Club Brugge, maar dit gaf de doorslag om voor KAA Gent te kiezen

Momodou Sonko is de duurste inkomende transfer ooit van KAA Gent. De speler heeft heel doelbewust voor de Gentenaars gekozen.

Smaakmaker

KAA Gent heeft er een absolute smaakmaker bij met Momodou Sanko. De Zweedse vleugelaanvaller met Gambiaanse roots komt over van BK Häcken voor een recordbedrag van 7 miljoen euro. Met 10 goals en 5 assists in 35 wedstrijden heeft hij er een geweldig 2023 opzitten.

KAA Gent

“Toen bleek dat Gent een sterke optie was, zijn we dat dieper beginnen bestuderen en heb ik gepraat met de coach, met de CEO. Ze hadden hier een mooi plan voor me klaar liggen. Ik zag veel kansen om me te ontwikkelen, veel speeltijd te krijgen in België en Europa, zodat ik hier kan groeien als speler en als mens”, vertelde hij in zijn eerste interview tegenover Het Nieuwsblad.

Verder gaan dan de concurrentie

KAA Gent ging zeer ver om de vleugelaanvaller binnen te halen. Zo wonnen ze het pleit van onder andere Club Brugge en Anderlecht

“Ik ben vereerd. Ik ben blij dat Gent de prijs kon betalen die Häcken voor ogen had. Hopelijk kan ik tonen dat ik die prijs waard ben. Maar ik heb veel tijd hier. En ik voel die druk niet echt. Ik ben hier om mijn job uit te oefenen en te doen waar ik van houd”, concentreert Sonko zich op het spelletje zelf.