Nog een Rode Duivel naar de Champions League: droom komt uit voor ex-speler Anderlecht en Gent

Rode Duivel Matz Sels is onderweg naar de Premier League. Hij heeft een akkoord met Nottingham Forest, de nummer 17. Ook op clubniveau is er een akkoord over de 31-jarige goalie.

Sels speelt al sinds 2018 voor het Franse Strasbourg, waar hij onbetwist titularis was. L'Equipe wist deze ochtend al te melden dat hij zijn kastje had leeggemaakt. Nu is hij op weg naar Londen om er zijn medische testen af te leggen.

De Premier League is altijd al een droom van Sels geweest. Hij speelde eerder al voor Newcastle, maar kwam daarvoor slechts 14 keer in actie. Hij wou graag terug als onbetwiste titularis en lijkt dat nu te pakken te hebben. Het was waarschijnlijk zijn laatste kans en hij wou de trein niet laten passeren. Forest speelt wel tegen degradatie en staat net boven de gevaarlijke plaatsen.

Met de transfer zou een som van 7 miljoen euro gemoeid zijn, want Sels had nog een contract tot 2026 bij de Franse club. Deze zomer is hij zonder twijfel actief op het EK. Hij is na het forfait van Thibaut Courtois tweede doelman geworden bij de Rode Duivels, na Koen Casteels.