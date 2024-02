Reactie Dit zullen supporters niet graag horen, Van Bommel komt met heel opvallende analyse na Antwerp-Club

Het leek na 85 minuten over en out voor Antwerp, dat Club Brugge en Mignolet niet onder druk kon zetten bij een 0-1 achterstand. Maar als er in één stadion gekke dingen kunnen gebeuren, is het wel in het Bosuilstadion.

Antwerp-trainer Mark Van Bommel trapte dan ook meteen een open deur in na de 2-1 overwinning: "Ik ben uitermate tevreden", glunderde de Nederlander. "Logisch ook als je zo terugkomt. We speelden geen super wedstrijd maar wel een oké wedstrijd, tot aan de grote rechthoek van Club Brugge" "Brugge was beter" Tot aan de 0-1 leken de bezoekers de wedstrijd wel onder controle te hebben en was de voorsprong zeker niet onverdiend, dat vond Van Bommel ook. "Brugge was gewoon beter", gaf hij toe. "Maar als je in dit stadion speelt, word je naar voor gepusht. Het is waanzinnig wat daar af rolt. Dan moet je een tikkeltje geluk hebben maar dat dwing je af, samen met het publiek", vindt hij. Doorgaan of niet? Want dat publiek zorgde er volgens de Nederlander ook voor dat het geen 1-1 bleef. "Wat doe je dan? Doorgaan of niet? Ja, doorgaan. En dat vraagt het publiek ook of ze maken je af. We wisselden om te winnen en daar zijn we uiteindelijk ook in geslaagd."