Is Kevin Denkey de enige die zou profiteren van Cercle Brugge in play-off 2? "Ben wel bezig met statistieken"

Een van dé winnaars van het voetbalweekend is misschien wel Cercle Brugge. De Vereniging won een subtopper van STVV en mag zo volop dromen van play-off 1. Met nog zes speeldagen voor de boeg is er nog veel mogelijk.

Alleen maar gelukkige mensen in Jan Breydel bij de thuisploeg na de knappe zege tegen STVV. Coach Muslic zag zijn team naast KRC Genk springen in de stand en beukte zo de poort van play-off 1 minstens voor eventjes open.

De coach zelf? Die wil nog niet te ver vooruit gaan kijken: "Ik ben blij met het karakter dat mijn team liet zien na de nederlaag van de midweek. We hebben een jonge ploeg en moeten nu op dit elan verder gaan. Dan zien we wel waar we eindigen met die project."

Kevin Denkey geeft toe dat hij bezig is met statistieken

Kevin Denkey was met twee doelpunten alweer van belang voor De Vereniging, al had daar zelfs nog een derde of vierde bij kunnen vallen: "Soms loopt het eens fout, maar we hebben altijd een reactie in huis. Ik ben blij met mijn doelpunten."

Met 18 doelpunten is de Togolees topschutter in de competitie. "Ik ben eerlijk gezegd wel bezig met statistieken", klinkt het. Misschien dat hij de enige is bij Cercle Brugge die zou kunnen profiteren van play-off 2, want het scoort misschien makkelijker tegen pakweg STVV en Westerlo dan tegen Club en Union.