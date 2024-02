Anderlecht met een gerust hart aan Play-off 1 starten en dit is waarom

Anderlecht ligt voorlopig ver achter op Union in het klassement, maar zal kunnen profiteren van een mooie statistiek bij de start van PO1. Paars-wit lijkt klaar te zijn voor de grote confrontaties.

Ondanks veel gelijke spelen de laatste tijd, heeft Anderlecht sinds 22 oktober geen wedstrijd meer verloren in de competitie. De laatste nederlaag was tegen Standard. Deze ongeslagen reeks zegt veel over de prestaties van de groep in de aanloop naar Play-off 1 over een paar weken.

Er zijn nog maar zes wedstrijden te spelen in de reguliere competitie (of zeven als de wedstrijd tegen KRC Genk nog opnieuw wordt gespeeld), en hoewel Union wordt gezien als de grote favoriet gezien hun uitzonderlijke seizoen aan de top van het Belgische voetbal, behoort Anderlecht tot de teams die voor een verrassing kunnen zorgen.

RSCA kan rekenen op een indrukwekkende statistiek om zijn tanden laten zien in PO1: tegen de top 6 van het klassement heeft de Brusselse club een score van 14 op 27. Dat is de beste prestatie vergeleken met de concurrentie.