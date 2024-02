Patrick Goots merkt een groot probleem op voor Mark van Bommel

Royal Antwerp FC pakte zondag de drie punten tegen Club Brugge. Nochtans leek The Great Old op weg naar een nederlaag.

Club Brugge kwam op bezoek bij Royal Antwerp FC op voorsprong, ook al omdat de thuisploeg maar zeer matig voor de dag kwam, zo merkte Patrick Goots op in gesprek met Gazet van Antwerpen over de topper.

Al kan er op de Bosuil ook veel gebeuren. “Het kan er meer dan elders spoken in blessuretijd. Een wedstrijd is er nooit gedaan”, weet de analist te vertellen. Vorig jaar was het Vermeeren die scoorde in het absolute slot tegen Brugge, nu Corbanie en Ondrejka. Al was niet iedereen zo positief over de aansluitingstreffer van Antwerp.

Toch ziet Goots twee andere namen die ook een heel groot aandeel hebben in de overwinning van Royal Antwerp FC tegen blauwzwart. En die mannen zouden wel eens voor een groot probleem bij de trainer van The Great Old kunnen zorgen.

Van Bommel kan Van den Bosch niet meer uit ploeg zetten

“Doumbia speelde een dikke wedstrijd, hij krijgt terecht alle aandacht. Maar wat dan gezegd van Van den Bosch? Hij speelt al weken op een ongelofelijk niveau. Wat zal er gebeuren eens Coulibaly uit blessure terugkeert? Ik weet het niet, hoor. Deze Van den Bosch kan Van Bommel niet meer uit de ploeg zetten.”

De zege zorgt voor het nodige vertrouwen, maar de achterstand op Union SG blijft sowieso voor beide ploegen ontzettend groot. Al zorgt de overwinning tegen Club vooral voor een boost richting de beker en de play-offs.