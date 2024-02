Nieuwe maatregel Pro League wordt niet gesmaakt door groot deel fans: "Weer op de schoolbanken: twee man doet iets fout, iedereen gestraft"

De Pro League heeft een oplossing gevonden voor het supportersgeweld van de voorbije maanden. Clubs waarvan supporters zich eraan schuldig maken moeten drie wedstrijden zonder uitfans spelen. Bij veel supporters valt het niet in goede aarde omdat het weer om collectieve straffen gaat.

De Pro League zag geen andere uitweg. Maar bij de fans is het onbegrip nog steeds groot omdat er geen individuele maatregelen worden genomen. Volgens hen weten ze wie de boosdoeners zijn, maar weigert iedereen om tegen hen in te grijpen.

Op X, het voormalige Twitter, wordt er al druk over gediscussieerd. Terwijl sommigen het wel degelijk een goeie stap vinden, is er ook veel kritiek te vinden. Fans die het goed menen, willen niet gestraft worden voor de daden van anderen.

Een greep uit de tweets:

Hans Bressinck @HansRedMagic · 15m En weer zijn collectieve straffen de oplossing... Wat een zwaktebod!

Door Fans Voor Fans 🇧🇪 @DFVF_officieel · 13m Nee tegen collectieve straffen ❌

Mathias V.A. @mattivanaelten · 31m Woorden schieten mij te kort om uit te drukken hoe schandalig, contraproductief en kortzichtig deze maatregel is.

Jeroen Sanders @jrnsndrs · 21m In plaats van de kern van het probleem op te lossen, gaan we (na de +/-90% combiregeling) de brave fan nog meer straffen… “For the fans”, bende clowns. Bedankt @lorinparys123

Jan Willem Spaans @janwillemspaans · 29m Het is niet eerlijk om heen hele groep consequenties te laten ondervinden van de acties van een paar menden. Dus: collectief straffen mag niet. Behalve als het voetbalsupporters zijn. Dan mag het wel.

rsca34sportingboy @rsca34sporting1 · 28m Dit is schandalige beslissing eigenlijk... haal gewoon dat gespuis eruit, ze weten goed genoeg wie dat zijn!!! Als er 5 personen door het rood rijden ga je toch ook niet zeggen dat er de komende 2 weken niemand dat verkeerslicht meer mag gebruiken? ...

Andy.kisema @AndyKisema · 6m Precies terug op de schoolbanken. 2 mensen van de klas doen iets fout en heel de klas wordt er voor gestraft 💀😭

Sparrow @Mus_2470 · 46s Als ik geflitst word, stuur ik mijn boetes voortaan naar Lorin Parys. Pro League logica.