Titelkandidaat wil topschutter nog van de hand doen, verdediger is al weg én nog een paar werven

Zulte Waregem staat ondertussen begin februari 2024 nog steeds 'onder de mensen', maar wel pas derde na Deinze en Beerschot. Het beloven nog tien spanenende wedstrijden te worden, maar ondertussen zijn er wel een aantal oplossingen in het vizier en/of gevonden.

Coach Vincent Euvrard hakte de voorbije maanden enkele harde knopen door en verwees een aantal gewezen sterkhouders naar de B-kern. De ervaren Spaanse verdediger Borja Lopez en de zomeraanwinst Igor Savic uit Bosnië-Herzegovina verdwenen in oktober al naar de B-kern.

Voor die eerste werd een oplossing gevonden in de vorm van een uitleenbeurt aan het Spaanse Leganes, terwijl Igor Savic ondertussen transfervrij vertrok naar zijn eigen land en tekende bij het Bosnische Zrinjski Mostar.

Oplossing in de maak voor Zinho Gano?

Een aantal (Belgische) jongelingen maakten dan weer de overstap van de beloftenploeg naar de A-kern en maakten daar de voorbije maand toch wel wat speelminuten. Yannick Cappelle scoorde zelfs het winnende doelpunt tegen Seraing, maar zit wel nog steeds 'maar' aan 51 speelminuten bij de A-kern.

Met Timothy Derijck en Zinho Gano vielen er in december nog twee andere, grote slachtoffers. De vraag was dan ook of met hen in 2024 nog rekening zal gehouden worden. Gano trok naar de Africa Cup of Nations met Guinee Bissau en nam het daar op tegen onder meer Ivoorkust en Nigeria.

© photonews

Het land verloor drie keer, de 30-jarige Gano speelde uiteindelijk enkel tegen Nigeria (0-1) een helft mee. In beide andere wedstrijden bleef hij op de bank zitten. Ondertussen is de vraag: zien we hem ooit nog in België terug?

Enkele maanden geleden kon hij nog naar Saoedi-Arabië, een wintertransfer mag nog altijd niet worden uitgesloten. Gano was dit seizoen al goed voor acht goals, waarmee hij in de Challenger Pro League clubtopschutter is, maar een toekomst lijkt er voor hem niet meer te zijn. Met Kocaelispor uit de Turkse tweede klasse is er mogelijk nog een late oplossing op komst, nadat deals met OH Leuven en KV Mechelen afsprongen.

Wat gebeurde er met Timothy Derijck?

Timothy Derijck van zijn kant wilde op 36-jarige leeftijd belangrijk zijn voor Essevee, maar moest na zijn wissel (en reactie daarop) tegen de Futures van Anderlecht (een 2-5 nederlaag) het in december ook stellen zonder selectie voor de A-kern.

© photonews

Hij was einde contract in juni 2024 en kon dus in principe spreken met andere ploegen. Zich opnieuw in de kijker te spelen van Euvrard, om zo toch nog te helpen in de operatie promotie? Dat leek niet meer mogelijk, ondertussen zou zijn contract zijn ontbonden bij Essevee.

Ondertussen is Essevee met 36 op 60 nog steeds niet kansloos, maar na een 4 op 12 in 2024 is het alle hens aan dek in de laatste tien wedstrijden van de competitie. De komende matchen zijn van primordiaal belang, want in de laatste vijf wedstrijden zijn er nog matchen tegen Beerschot, Deinze, Eisden, Dender en Lierse.