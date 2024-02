Antwerp heeft weer goud in handen: nu al duidelijk dat op blote voeten spelen hem één van de gevaarlijkste in eerste klasse maakte

Arthur Vermeeren is weg? Geen probleem, dan plukt Mark van Bommel wel nog eentje weg bij de Young Reds. Mahamadou Doumbia speelde slechts zes maanden voor de beloftenploeg, maar ook bij hem is het al duidelijk dat hij niet meer uit de A-ploeg gaat en dat ze hem zullen koesteren.

Doumbia, dat is een haantje hoor. Een karaktertje, zoals ze zeggen. Na zijn goal tegen Oostende ging hij met gespreide armen voor de spionkop van de kustploeg staan. De bekertjes vlogen hem om de oren en hij werd de les gespeld door ref Nathan Verboomen. Je zag zo dat het allemaal van hem afgleed. "We moeten hem daarin nog wat coachen", aldus Mandela Keita. "Hij doet dat niet expres, hij zat vol adrenaline."

Moet wel nog gecoacht worden

De 19-jarige Malinees heeft zijn entree in de hoogste klasse met een knal gemaakt. En dat mag u letterlijk nemen. Zelden gezien hoe een tiener - of zelfs een routinier - zo kon uithalen. Het moet van Youri Tielemans geweest zijn dat iedereen zo onder de indruk was van de raketten die iemand afvuurde op de doelmannen.

"Die traptechniek... We zien dat ook op training hoor", lachte Mandela Keita. "Het is een heel goeie jongen en als hij zo doordoet heeft hij een grote toekomst." Maar waar komt dat gericht atoomschot vandaan? Want het is niet enkel kracht, maar ook accuraatheid.

We zagen hem drie keer uithalen tegen Oostende, drie keer binnen de palen en drie keer dat KVO-keeper Brent Gabriëls de ogen sperde. Die eerste moet pijn gedaan hebben, want hij zag geen andere keuze dan het schot van Doumbia met de borst te pareren. Te hard om de handen tegen te zetten. De tweede hing tegen de netten. De derde moest hij lossen.

Blote voeten-training

"Je ziet het zelden dat iemand zo hard trapt, met zo'n curve en quasi altijd tussen de palen", knikte Mark van Bommel. Een overblijfsel van zijn opleiding bij de Jean-Marc Guillou-académy. Het is niet voor iedereen weggelegd om zo'n tien keer per week op blote voeten te trainen, maar Doumbia plukte er wel de vruchten van.

Hij weet de bal elke keer precies te raken op de manier die hij wil. Hij zoekt ook naar dat schot en zijn ploegmaats zoeken hem. Ze zouden maar gek zijn als ze het niet deden. "Een keeper kan die ballen amper vasthouden", bevestigt Van Bommel. Je hebt dus ook nog de kans om in de rebound te scoren.

De middenvelder is echter niet alleen zijn schot, maar hij voetbalt vrij compleet voor zijn leeftijd. Fysiek sterk, goed overzicht, strakke pass... Zijn ploegmaats moeten maar kunnen controleren als hij hen aanspeelt, zie je hem denken. Soms wordt het woord te snel gebruikt, maar hier zijn alle waarnemers het over eens: een goudhaantje.