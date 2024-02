KAA Gent-speler Tarik Tissoudali wil nog wat kwijt over Belgische scheidsrechters: "Geen ballen"

De arbitrage komt steeds meer onder druk te staan in België. Iedere week opnieuw krijgen we zeer discutabele beslissingen van scheidsrechters en de VAR te zien.

Ook de spelers merken op dat het niveau niet altijd even hoog ligt. Tarik Tissoudali geeft ook zijn ongezouten mening. "Ik vind dat veel refs in België geen ballen hebben, zoals ze in Nederland zeggen. Ik mis persoonlijkheid. Ik mis scheidsrechters waar de spelers bang voor zijn", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

Tijdens de wedstrijd Anderlecht-KAA Gent maakte Tissoudali het vanop de eerste rij mee. Anderlecht won toen met 1-0, maar het had anders kunnen lopen. Gent zag de gelijkmaker op het einde afgekeurd worden nadat Arnstad in de eigen zestien neerging na contact met Kandouss.

"Als je nu de wedstrijd op Anderlecht neemt. De scheids (Laforge, n.v.d.r.) heeft van bij het begin heel veel laten passeren. De kleine dingetjes floot hij niet — super, vond ik. En dan ga je dáár, bij het doelpunt van Julien, een overtreding zien? Is dat dan omdat je zó onder druk staat?", besluit hij.