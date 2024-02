Klaar voor AC Milan? Topschutter uit Jupiler Pro League ziet het helemaal zitten

De voorbije jaren kende Kévin Denkey een stevige progressie. Hij lijkt ondertussen helemaal klaar voor een stevige stap vooruit.

Kévin Denkey heeft nog enkele doelstellingen te realiseren tegen het einde van het seizoen. Zo wil hij absoluut de Gouden Stier van de Jupiler Pro League zijn.

Dat wordt geen gemakkelijke klus, met de hete adem van Thiago van Club Brugge en Amoura van Union SG in zijn nek. Maar uiteindelijk kijkt hij eigenlijk nog veel meer uit naar een mogelijke transfer, ook al ligt hij nog tot 2026 onder contract bij de Vereniging.

In januari 2021 was hij nog geen miljoen euro waard, maar toch probeerde Club Brugge hem toen al binnen te halen. “Maar ik was nog niet klaar voor een grote club als Club Brugge”, vertelt hij aan De Zondag.

Denkey klaar voor stap richting AC Milan

Vorige zomer steeg zijn marktwaarde naar vier miljoen euro en probeerden Lyon, Lille, Montpellier en Union SG hem binnen te halen, maar hij bleef Cercle Brugge trouw. Zijn progressie blijft ondertussen maar komen.

Op dit moment is zijn marktwaarde 8 miljoen euro en staat hij op het lijstje van AC Milan. Een stap waar hij klaar voor is? “Nu wel denk ik, ja. En die 8 miljoen euro zegt me niets. Voor mij is het simpel: je bent waard wat een club voor jou wil geven.”

Over wat hij echt waard kan zijn bij een toptransfer wil Denkey zich niet uitspreken. “We zien wel, ik voel me uitstekend in Brugge en ik kan mij hier heel goed ontwikkelen”, houdt hij voorlopig nog wat de bood af.