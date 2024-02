'Anderlecht krijgt gigantische concurrentie in strijd om jong talent'

Een paar weken geleden werd RSC Anderlecht genoemd bij de clubs die geïnteresseerd zijn in Isaac Babadi. Het jonge talent van PSV nadert het einde van zijn contract en is zeer gewild.

Waar speelt Isaac Babadi (18) volgend seizoen? Waarschijnlijk niet meer bij PSV. Het Nederlandse talent ziet zijn contract volgende zomer aflopen en lijkt niet af te stevenen op een contractverlenging bij zijn huidige club.

Een paar weken geleden werd Sporting Anderlecht genoemd bij de clubs die geïnteresseerd zijn in Babadi. Maar de concurrentie zal groot zijn. Volgens de Telegraaf wordt Isaac Babadi, die ook Nederlands U21-international is, in de gaten gehouden door maar liefst... 23 clubs.

De middenvelder is vrij om met geïnteresseerde clubs te praten en is naar verluidt gefocust op speeltijd, wat Anderlecht een voordeel zou kunnen geven. Dit seizoen speelt hij afwisselend bij de A-kern in de Eredivisie en bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.