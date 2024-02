De schuld van Rode Duivel: 'Hij gaf jonge spits de raad niet voor Club Brugge te kiezen'

Afgelopen weekend maakte Luca Monticelli zijn debuut op het hoogste niveau. Dat deed hij bij RSC Anderlecht, terwijl hij misschien al vroeger bij Club Brugge in de spits kon staan.

In 2019 was Luca Monticelli aanvoerder van de U14 van Standard, maar kreeg hij van alle grote ploegen uit ons land de nodige aanbiedingen.

Carl Hoefkens belde de familie van Monticelli een jaar later, in 2020, op om hem naar Club Brugge te halen. De entourage van Monticelli ging bij Rode Duivel Loïs Openda ten rade of de stap naar blauwzwart de juiste was, zo schrijft La Dernière Heure.

Openda raadde Monticelli echter aan om niet voor Club Brugge te kiezen en dat deed hij ook. Hij ontwikkelde zich verder bij RSC Anderlecht en maakte afgelopen weekend tegen Sporting Charleroi zijn debuut op het hoogste niveau.

Aanbiedingen uit buitenland

Mogelijk had de jonge spits al vroeger zijn debuut in de Jupiler Pro League kunnen maken, als hij voor een andere ploeg had gekozen, maar hij wachtte geduldig zijn beurt af bij paarswit en werd tegen Charleroi 90 seconden voor de leeuwen gegooid.

Monticelli tekende in 2020 zijn eerste profcontract bij de Brusselaars en verlengde afgelopen zomer nog tot 2025. Het is uitkijken hoe zijn carrière verder evolueert, want er zijn al aanbiedingen uit binnen- en buitenland.