Na straffen voor Oostende, Antwerp én Standard en dramatische cijfers komt UEFA met keihard statement: "Onleefbaar"

Het Belgisch voetbal zit in moeilijk vaarwater. Dat is gebleken uit de jaarrekeningen van het seizoen 2022-2023. Liefst 193 miljoen euro verlies werd er gemaakt door de Belgische ploegen. En ook de UEFA heeft er nu genoeg van.

Vorig jaar klokten de Belgische clubs al af op een recordverlies van 156 miljoen euro voor de jaarrekeningen van het seizoen 2021-2022, voor het seizoen 2022-2023 zitten we op een nieuwe recordhoogte: 193 miljoen euro.

Antwerp en Standard kregen boetes, Oostende een boete en een puntenaftrek. Bij de Pro League zelf maken ze zich sterk dat er positieve signalen zijn en er dus een soort van positieve tendens is. De Europese voetbalbond UEFA denkt er echter anders over.

Onleefbare toestanden volgens de UEFA

In het European club finance and investment landscape report dat de UEFA heeft uitgebracht komen ze met een ferm statement naar onder meer de Turkse en de Belgische competitie. De loonmassa van de Belgische teams is zo'n 88% van het totaal van de inkomsten.

"Een verhouding van lonen tot inkomsten van 88 procent is onleefbaar in de huidige markt", stipuleert Het Nieuwsblad uit het rapport. En dus is er werk aan de winkel voor de Belgische clubs om écht opnieuw de neus aan het venster te steken.