Straffen voor Oostende, Antwerp én Standard: Belgisch voetbal zit heel diep met recordschulden

Het Belgisch voetbal zit in moeilijk vaarwater. Dat is gebleken uit de jaarrekeningen van het seizoen 2022-2023. Het gaat opnieuw over recordverliezen.

Vorig jaar klokten de Belgische clubs al af op een recordverlies van 156 miljoen euro voor de jaarrekeningen van het seizoen 2021-2022. Maar blijkbaar kan het dus nog slechter, want het verlies is dit jaar - al lag dat in de lijn der verwachtingen - nog groter. Voor het seizoen 2022-2023 werd uiteindelijk een verlies van maar liefst 193 miljoen euro gemaakt. Antwerp (46 miljoen euro) en Gent (19 miljoen euro) zitten bij de slechtste leerlingen van de klas. De loonlasten zijn ondertussen bij diverse clubs enorm gestegen. Boetes voor Standard, Antwerp en Oostende Het eigen vermogen van verschillende clubs is wel omhoog gegaan. Dat is belangrijk, omdat de regels rond de financial fair-play én (vooral) het Football First-plan duidelijk zijn en ploegen met heel slechte rekeningen moeten vrezen voor puntenaftrek. Ook CEO Lorin Parys van de Pro League ziet bemoedigende signalen naar de toekomst toe. Toch zijn er nog steeds heel wat ploegen die in slechte papieren zitten. De loonkosten zijn bij sommige clubs als RWDM, Lommel en Cercle Brugge nog veel te groot. Antwerp (100.000 euro), Standard (30.000 euro) en KV Oostende (177.500 euro én een strafpunt volgend seizoen) kregen straffen opgelegd.