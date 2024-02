Sporteconoom wijst op lepe truken van Paul Gheysens om iedereen tevreden te houden

Royal Antwerp FC mag beide handen kussen met een man als Paul Gheysens. Al kostten de titel, de beker, de supercup en de Champions League wel bommen geld.

110 miljoen euro verlies in vijf jaar, waarvan 46,5 miljoen in het laatste boekjaar. Dat zijn de donkerrode cijfers in de boekhouding van Royal Antwerp FC.

Maar ook kapitaalsverhogingen voor maar liefst 165 miljoen euro, te danken aan sterke man Paul Gheysens. Duizelingwekkende cijfers, zo vindt ook sporteconoom Wim Lagae van de KU Leuven in Gazet van Antwerpen.

Al deed Gheysen het wel allemaal heel erg slim en leep, door niet enkel te investeren in voetballers alleen. “Gheysens zorgde voor twee schitterende tribunes op de Bosuil (T1 en T4) met alles erop en eraan (VIP, hospitality, kleedkamers, noem maar op). In T4 zit ook de jeugd, die dankzij Gheysens geweldige faciliteiten ter beschikking kreeg”, zegt Lagae.

Fans van The Great Old klagen niet, ondanks recordverlies

Enkel de iconische T2 moet nog onder handen genomen worden, maar er is nog geen deal over de gronden van eigenares Tania Mintjens. En dat frustreert Gheysens duidelijk wel, dat een project niet afgewerkt kan worden.

De fans morren echter niet en dat is ook één van de trucken die Gheysens toepaste. “Hij heeft het fanpotentieel weer wakker gemaakt en ook de omliggende grote bedrijven. Er is een jeugdcomplex, business seats… daar kan Antwerp op de middellange termijn munt uit blijven slaan. De supporters hoor je overigens amper klagen, want hij heeft de roots van de club nog nooit verloochend.”