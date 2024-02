Voorzitter Union SG komt met mooi compliment voor Wouter Vandenhaute

Union SG is de fiere competitieleider in de Jupiler Pro League. Voor hun Europese thuiswedstrijden maken ze gebruik van het Lotto Park van RSC Anderlecht.

Zoals de kaarten er nu voor liggen spelen zowel RSC Anderlecht als Union SG volgend seizoen Europees voetbal. Dan zal het voor de competitieleider wellicht niet meer mogelijk zijn om zijn Europese matchen in het Lotto Park af te werken.

Al was dat ook geen ideale oplossing, gezien de rivaliteit tussen beide clubs. Dat zorgde al voor problemen met vandalisme en dergelijke. Uitwijken naar het Koning Boudewijnstadion lijkt de oplossing te worden voor volgend seizoen.

In ieder geval is Union SG bijzonder dankbaar dat het het stadion van paarswit mocht gebruiken voor zijn Europese wedstrijden, zo laat voorzitter Alex Muzio weten in een interview met Het Nieuwsblad.

Union speelt Europees in... Oostende

“We betalen ervoor, maar Anderlecht zou ook gewoon nee kunnen zeggen”, klinkt het. “Ik denk niet dat Wouter Vandenhaute thuis zijn kat zit te aaien en denkt 'hier verdienen we toch goed aan'. Ik denk dat hij iets goeds wil doen voor het Brusselse voetbal. We zijn de club echt dankbaar. Dat wil ik benadrukken en daarom wil ik graag openlijk dank u zeggen.”

Al is de Heizel voorlopig niet officieel het stadion waar Union SG volgend seizoen zal spelen, omdat er op het moment dat er Europese voorrondes moeten gespeeld worden te veel optredens zijn. In zijn licentiedossier staat voorlopig de Diaz Arena van Oostende als stadion voor Europese matchen.