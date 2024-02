Dennis van Wijk komt met straffe waarschuwing voor Leko en De Mil

De reguliere competitie nadert zijn ontknoping. Een moment waar volgens Dennis van Wijk wel eens andere dingen dan puur het sportieve kunnen meespelen.

Trainer zijn in de Jupiler Pro League, het moet geen pretje zijn, als je ziet hoeveel coaches dit jaar hun job al kwijt speelden na prestaties die onder de vooropgestelde verwachtingen lagen. Maar ook na een trainerswissel is het niet altijd allemaal rozengeur en maneschijn.

Analist Dennis van Wijk heeft best wel te doen met mannen als Ivan Leko en Rik De Mil die een club van de degradatie moeten redden, maar dat niet kunnen doen met de spelers die zelf heel graag in hun ploeg zouden hebben.

Vanavond spelen Westerlo en Standard tegen elkaar en dat is een duel met het mes op de keel voor beide trainers. Het een degradatietopper noemen is er misschien net over, maar het is er toch helemaal niet ver van.

Huurspelers gaan niet meer voluit

Volgens Van Wijk begint in dit stadium van de competitie vooral bij gehuurde spelers een en ander mee te spelen, omdat ze al duidelijkheid hebben vaak over wat het volgende seizoen hen brengen zal.

“Ik spreek uit ervaring. Jongens die volgend seizoen toch niet meer bij de club voetballen, zijn geneigd om snel met de witte vlag te zwaaien”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Ze zouden schrik hebben om geblesseerd te geraken en niet meer voluit spelen. “In de degradatiestrijd heb je als coach sowieso een nadeel met veel huurlingen in je kern. Er zijn zoveel factoren om rekening mee te houden en daarbovenop komt dan ook nog de druk van de voorzitter of de eigenaar.”