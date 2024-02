Arbeidshof heeft uitspraak gedaan in zaak van Brian Priske tegen Antwerp

Het Arbeidshof heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van Brian Priske. Die had hij aangespannen na zijn ontslag bij Antwerp.

Brian Priske werd op maandag 23 mei 2022 ontslagen door Royal Antwerp FC. Het ontslag was echter al uitgelekt, omdat de club onderhandelingen voerde met Mark van Bommel. Hij werd op 26 mei officieel voorgesteld.

Priske had echter nog een contract tot 31 mei 2023 en eiste een verbrekingsvergoeding van 500.000 euro, maar die wilde Antwerp niet betalen omdat Priske zelf ontslag genomen zou hebben om bij Sparta Praag aan de slag te gaan. De club eiste 600.000 euro van de deen.

Priske startte een procedure bij de arbeidsrechtbank en kreeg in maart 2023 gelijk, maar Antwerp ging in beroep.

Priske krijgt gelijk van Arbeidshof

Volgens het Arbeidshof is het duidelijk dat het ontslag er kwam door Antwerp en dat Priske niet zelf is opgestapt. Antwerp moet dan ook de 500.000 euro betalen aan de Deense trainer, plus de gerechtskosten.

Priske moet dan weer zijn nettoloon plus bedrijfsvoorheffing voor de periode van 23 mei tot 31 mei terugbetalen, goed voor in totaal 14.902,78 euro.

Geen van beide partijen wil voorlopig reageren op de uitspraak. Antwerp overweegt nog om in Cassatieberoep te gaan.