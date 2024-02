Eén ploeg met drie topprestaties, drie ploegen met twee uitblinkers: dit is ons sterrenelftal van de speeldag

Drie ploegen met twee spelers en één zelfs met drie in het 'Team van de Week' van Voetbalkrant.com: Anderlecht, Cercle Brugge, KV Mechelen en Union. Niet toevallig de vier ploegen die dit weekend de beste zaken deden.

Doel

In doel staat ene Warleson. Het Braziliaanse sluitstuk van Cercle Brugge speelt al een heel seizoen op hoog niveau, maar tegen Club Brugge pakte hij uit met enkele cruciale saves. Uit één daarvan vloeide trouwens de openingsgoal voort. Een betrouwbare doelman!

Verdediging

Castro-Montes had verdedigend weinig problemen met KV Kortrijk. De rechtse wingback scoorde trouwens een pracht van een vrije trap. Daarnaast een duo KV Mechelen-spelers. Bates was onklopbaar tegen Antwerp en Foulon is dit seizoen uitgegroeid tot een echte sterkhouder bij Malinwa. Een draver met techniek.

Middenveld

Nogal wat uitblinkers hier. El Khannouss leverde twee assists af tegen Eupen en was bij momenten ongrijpbaar. Griffin Yow was dan weer goed voor de winnende treffer voor Westerlo tegen Standard. Een beauty!

En wat gezegd over Mario Stroeykens? Niemand had hem in deze fase van de competitie in de ploeg van Anderlecht verwacht, maar hij is onmisbaar geworden als lijm tussen middenveld en aanval. Een belangrijke treffer ook alweer voor hem. En ja, Julien De Sart neemt heel Gent op zijn schouders. Al weken!

Aanval

Anderlecht moet hopen dat ze Thorgan Hazard in deze vorm kunnen houden en misschien nog een paar procentjes kunnen toevoegen. Dé man met de ideeën bij paars-wit. KV Mechelen heeft met Islam Slimani dé transfer van de wintermercato gedaan. Hij scoorde nog niet, maar zijn impact is enorm.

De goal van het weekend, daar moest niemand over twijfelen. De solo van Alan Minda van in zijn eigen zestien tot aan de goal van Mignolet. En nog afwerken ook... De kleine Ecuadoraan is aalvlug en blijkbaar niet te tackelen...