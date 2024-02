Supportersclub van Lokeren-Temse reageert na ongeregeldheden van afgelopen weekend

De wedstrijd tussen Sporting Lokeren-Temse en Jong KAA Gent werd ontsierd door incidenten met vuurpijlen. De supportersgroep heeft zijn excuses aangeboden.

Voorzitter Hans Van Duysen van Lokeren-Temse zegt dat hetgeen in het duel tegen Jong KAA Gent gebeurde crimineel gedrag is van een klein groepje infiltranten. De supportersclub Authentics Lokeren heeft zijn excuses aangeboden in een mededeling. “Naar aanleiding van de gebeurtenissen afgelopen zaterdag wensen wij ons te verontschuldigen voor het gedrag van enkelingen”, klinkt het.

De wedstrijd moest zelfs tien minuten stilgelegd worden door bengaals vuurwerk. “We staan voor fanatieke beleving, waardoor mogelijk soms grenzen worden afgetast, zaterdag zijn deze grenzen echter overschreden.”

“We gaan er alles aan doen, in overleg met de club, om dit soort incidenten in de toekomst te vermijden. Wij wensen te benadrukken dat het nooit de bedoeling is geweest om de wedstrijd stil te leggen.”

“Ook willen we onze verontschuldigingen aanbieden aan het gezin wiens huis schade werd toegebracht. Deze mensen werden ondertussen vergoed. We beseffen dat door dit gedrag schade is toegebracht aan de club in zijn geheel. Het is ons doel om blijvend op een positieve manier de ploeg naar even positieve resultaten te stuwen, samen met jullie, zoals we dat alleen op Daknam kunnen.”

De supportersgroep heeft nauwe banden met de harde kern van NAC Breda. Zaterdag werd al vastgesteld dat er veel Nederlanders in het stadion zaten.

Van Duysen hoopt dat de politie de daders weet te identificeren, want dit zou de club wel eens veel geld kunnen kosten. “We gaan er in elk geval alles aan doen om de individuen te pakken te krijgen en hen te laten opdraaien voor de schade”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.