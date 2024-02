Van Club Brugge naar KVC Westerlo, was dit de beste wintertransfer? "Heel blij dat ik die stap heb gezet"

KVC Westerlo staat momenteel 10e in de stand en deed afgelopen weekend een gouden zaak door met 2-1 te winnen van Standard. Romeo Vermant startte alweer in de basis bij de Kemphanen.

De jonge spits en winteraanwinst van Westerlo kon niet beslissend zijn met een doelpunt, maar vond wel dat hij zijn steentje kon bijdragen. "Natuurlijk ben je het liefst beslissend als spits, maar ik denk dat ik voor de ploeg belangrijk ben geweest in het druk zetten, bal bijhouden. Ik was goed aanwezig en heb de ploeg daardoor goed mee kunnen laten voetballen", vertelde hij na afloop.

Vermant wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van Club Brugge, daar kwam hij uit voor Club NXT. In de vijf wedstrijden die hij al speelde bij zijn nieuwe club kon hij twee keer scoren en twee assists geven. Tegen Standard gaf hij een assist aan Griffin Yow. "Als ik op die manier van dienst kan zijn is dat goed voor mij, maar het liefst scoor ik ook wel."

De 20-jarige is blij dat hij koos voor de uitleenbeurt. "Ik zit hier zeker goed in de Kempen. Ik voel me hier goed en blij dat ik de stap heb gezet. Ik krijg hier veel vertrouwen en ben terechtgekomen in een heel leuke groep. Ik ben heel blij met mijn beslissing."