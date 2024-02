Kan Standard het seizoen nog op een positieve noot kunnen afsluiten: "Dat is de realiteit"

De sfeer bij Standard was somber na de nederlaag tegen KVC Westerlo afgelopen weekend. Ook Gilles Dewaele beseft dat het er niet rooskleurig uitziet.

Dewaele geeft toe dat er stress is in de groep. "We moeten spelen en blijven proberen. Dat is het minimum dat we voor de supporters en club kunnen doen. De stress is er wel, ja. Maar dat is normaal als je in zo'n positie zit als wij, dan is er stress."

De Rouches krijgen nog vier wedstrijden de kans om zeker te zijn dat ze geen playdowns moeten spelen. Tegen Union SG, KAA Gent, KRC Genk en Eupen. Vier moeilijke affiches. "Standard mag nooit in een situatie als deze zitten. Maar het is nu zo, dat is de realiteit en dat moeten we weten."

"Afgelopen seizoen zijn we op Union gaan winnen. We waren toen een van de enigen volgens mij. Het is nu niet meer dezelfde ploeg maar goed, we kunnen wel winnen. Het is niet onmogelijk. We moeten alles geven nu, dat is het enige dat ik kan zeggen nu. Ik ga alles geven en de anderen ook", besluit Dewaele.