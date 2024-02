Nicolas Frutos komt eraan met zijn ploeg: in impressionant rijtje met PSV en Leverkusen

De kans is groot dat we Nicolas Frutos straks weer in het profvoetbal zien. La Louvière, waar hij sportief directeur is, leidt de dans in Eerste Nationale. De club is de enige ongeslagen ploeg in de eerste drie Belgische divisies... en de enige in de top 8 van Europa.

RAAL maakt al enkele weken deel uit van een zeer exclusieve groep. Als leiders in Eerste Nationale zijn de Wolven nog steeds ongeslagen op het derde niveau van ons voetbal: met 17 overwinningen, 5 gelijke spelen en geen enkele nederlaag hebben Frédéric Taquin en zijn mannen een kloof geslagen met Lokeren-Temse, dat zijn eerste twee nederlagen kende in het begin van 2024.

Geen enkel professioneel team - RAAL is een profclub waar alle spelers voltijds met voetbal bezig zijn - presteert zo goed in België. Union Saint-Gilloise heeft 2 nederlagen (net als Anderlecht), en de twee leiders van de Challenger Pro League hebben elk... 6 nederlagen.

RAAL, net als PSV en Bayer Leverkusen!

Maar La Louvière is niet alleen een uitzondering in België. De Wolven zijn een van de drie ongeslagen teams... in de top 8 van Europa. Als we rekening houden met de eerste drie divisies van elk land in de top 8 van Europa (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Portugal, België), zijn er slechts twee teams die "even goed" presteren als La Louvière.

Deze twee teams zijn Bayer Leverkusen, de autoritaire leider in de Bundesliga (18 overwinningen, 4 gelijke spelen), en PSV Eindhoven, de leider in de Eredivisie met 10 punten voorsprong (20 overwinningen, 2 gelijke spelen). La Louvière heeft niet het voordeel van een ruime voorsprong, want Lokeren-Temse heeft pas heel recentelijk punten verloren met een 1/9; de Wolven hebben slechts twee punten voorsprong op de ploeg uit Waasland.

Als we ons niet te veel richten op de eerste plaats, is het toch een zeer mooie statistiek die het goede werk bewijst dat is verricht. Het doet er niet toe dat het relatief is omdat N1 niet echt een professionele competitie is: bij de RAAL heeft elke speler een profcontract en alles is klaar voor de promotie, het echte doel.

Ongeslagen blijven zou een mooie bonus zijn!