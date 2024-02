Kassa kassa: KRC Genk pakt nog vele miljoenen op sterkhouder, deal is helemaal rond

De transfer van Joseph Paintsil naar LA Galaxy is ondertussen helemaal achter de rug. Vorige week nam hij afscheid van de fans en vertrok hij naar de USA, waar hij medische testen aflegde en vervolgens een contract tekende.

Vorige week dinsdag raakte al bekend dat Joseph Paintsil enorm dicht zou staan bij een overstap naar LA Galaxy. Hij stuurde toen ook zijn kat naar de training en vertrok een dag later naar de USA om er medische testen af te leggen.

Ondertussen is daar alles in kannen en kruiken en dus tekende de winger die dit seizoen goed was voor 6 goals en 4 assists in 23 wedstrijden bij Genk een contract tot eind 2027 bij de Amerikaanse ploeg. En daar wordt ook Genk flink beter van.

Transfermarkt spreekt over een transferbedrag van 8,5 miljoen euro voor de Ghanees met een marktwaarde van 11 miljoen euro. Daarmee zou de 26-jarige winger opnieuw voor heel wat miljoenen in de lade van de Limburgers zorgen.