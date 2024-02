18-jarige is hét lichtpuntje bij KAA Gent: "Heerlijk! Wat een voorzetten! Breng hem maar wat vaker"

KAA Gent speelde in Europa 1-1 gelijk tegen Maccabi Haifa en is daardoor Europees uitgeschakeld. Lichtpuntje in donkere dagen is misschien wel Tibe De Vlieger. De 18-jarige jongeling kwam prima ingevallen op de rechterflank na een blessure voor Matisse Samoise.