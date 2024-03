Opvallend: Club Brugge denkt aan gewezen Club- en Anderlechtcoryfee als technisch directeur

Bij Club Brugge is de rol van Vincent Mannaert ondertussen ingenomen door drie verschillende mensen. Maar een technisch directeur is er tot op heden nog niet. Ondertussen is de zoektocht wel een tandje bijgeschakeld.

Club Brugge denkt namelijk volgens Het Laatste Nieuws aan Hugo Broos om de job van technisch directeur op zich te nemen. De 71-jarige gewezen speler van Club Brugge (1983-1988) en Anderlecht (1970-1983) is momenteel nog bondscoach van Zuid-Afrika.

Bij blauw-zwart is gekozen voor een nieuwe structuur, waarbij een Sports Director, een Director of Football en een Technical Director onder CEO Bob Madou zouden moeten gaan functioneren om de job van Vincent Mannaert in te vullen.

Enorm palmares voor Hugo Broos

Maarten Dedobbeleer en Dévy Rigaux werden gevonden om de eerste twee jobs in te vullen, nu zijn er gesprekken gaande met Hugo Broos voor de derde functie. Met zijn ervaring en kennis zou hij volgens de krant een ideaal profiel hebben.

In het verleden was Broos onder meer coach bij Club Brugge (1991-1997), Anderlecht (2002-2005), Genk (2005-2008) en Zulte Waregem (2010-2011). Verder beleefde hij ook een aantal interessant avonturen in het buitenland en won hij de Afrika Cup met Kameroen. Hij pakte drie titels in België en werd vier keer trainer van het jaar.