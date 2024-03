Middenvelder legt keuze tussen Gent en Standard uit

Pieter Gerkens koos voor een avontuur bij KAA Gent. Toch had de middenvelder met een verleden bij Royal Antwerp FC öok andere opties.

Pieter Gerkens had geen toekomst meer bij Royal Antwerp, maar de middenvelder wllde wel in 1A blijven. En de clubs kon hij afgelopen zomer uitkiezen. Verschillende teams wilden hem namelijk inlijven.

De twee meest concrete teams waren KAA Gent en Standard. Beiden wilden er de middenvelder graag bij hebben. En zo lag de keuze de facto eigenlijk bij Pieter Gerkens zelf. Die overwoog de zaak bij beide clubs en koos uiteindelijk voor ... de Buffalo's.

Standvastigheid en Vanhaezebrouck als doorslaggevende factoren

Gent wilde Gerkens een vierjarig contract aanbieden. Dat speelde zeker een rol in de keuze voor Gent: standvastigheid is voor elke speler belangrijk, zoveel is duidelijk.

© photonews

"Daarnaast waren de onderhandelingen met Standard via Ronny Deila, maar hij vertrok net toen ik wou kiezen", aldus Gerkens.

"Hein Vanhaezebrouck kende ik al van mijn tijd bij Anderlecht en ik wist dat hij bij AA Gent zou blijven", besloot Gerkens over zijn keuze.