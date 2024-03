Ajax komt bij Belg uit om opvolger van Steven Bergwijn te worden

Ajax begon desastreus aan het seizoen. Het stond zelfs even allerlaatste, maar is ondertussen opgeklommen naar een vijfde plaats.

Ajax lijkt op weg om in de nabije toekomst weer een grote rol te spelen in het Nederlandse voetbal, maar bij het begin van dit seizoen zag dat er na een reeks verkeerde transfers helemaal anders uit. Een deel van dat succesverhaal zal ongetwijfeld ook geschreven worden door een Belg.

Mika Godts was lange tijd uit met een blessure, maar speelde afgelopen weekend al weer mee met Jong Ajax. Daar liet hij zich meteen weer opmerken en in Nederland wordt hij al naar voren geschoven als de opvolger van Steven Bergwijn.

Moeilijk om Godts te integreren bij eerste elftal Ajax

In ‘Dit was het Weekend’ kreeg onze landgenoot heel veel mooie commentaren te horen. “Heerlijk. Als je dit ziet… Deze jongen kan geweldig voetballen”, zei Mario Been over Godts. “Hij heeft de bal aan een touwtje. Heerlijke bewegingen, van buiten naar binnen komen. Dit is om van te smullen.”

Al lijkt het geen sinecure om hem in de 5-4-1 van John van ‘t Schip te introduceren. “Als ze dit systeem blijven spelen is het natuurlijk lastig om hem neer te zetten”, zei Been nog over Godts.

De ex-speler van KRC Genk speelde al 12 keer voor het eerste elftal en dat leverde uiteindelijk één assist op. Bij de beloften was hij in 24 matchen goed voor 9 goals en 4 assists.