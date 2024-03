Arbitrage wordt alweer stevig op de korrel genomen: "Het is wraakroepend en zorgt ervoor dat het voetbal vervelend wordt"

KAA Gent heeft afgelopen weekend met 4-2 verloren op het veld van Standard. Toch eiste de arbitrage een hoofdrol op na enkele discutabele beslissingen.

Zo werd er bijvoorbeeld een strafschop aan Standard gegeven na handspel van Pieter Gerkens. Een zeer discutabele beslissing. Dat vonden ze ook bij Extra Time.

"Het is een overtreding indien een speler de bal raakt me de hand/arm wanneer deze zijn lichaam onnatuurlijk groter maakt. Een speler wordt aanzien als zijn onnatuurlijk groter gemaakt te hebben wanneer de positie van zijn hand/arm geen gevolg is van of niet te rechtvaardigen valt door een lichaamsbeweging voor die bepaalde situatie", citeerde Filip Joos het reglement volgens Sporza.

Joos is het duidelijk niet eens met de beslissing van de ref. "Als je dit toepast, fluit je nooit penalty. Dit is perfect sluitend. Er is niks onnatuurlijks aan zijn beweging. En "onnatuurlijk" staat er 2x, dus is het een doorslaggevend argument. Leg mij dan uit wat hier onnatuurlijk aan is?"

"Het is wraakroepend en het zorgt ervoor dat het voetbal vervelend wordt. Ik heb ook het gevoel dat de refs niet meer beseffen dat er in voetbal sowieso weinig gescoord wordt en dat je van elke beslissing om een penalty te geven echt wel zeker moet zijn", besluit Joos.