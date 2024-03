Westerlo krijgt onverwacht nieuws te horen en daar zijn ze heel blij mee

Na de nederlaag tegen Sporting Charleroi wil Westerlo uitpakken tegen KV Mechelen. Trainer Rik De Mil beschikt alvast over een extra troefkaart.

Westerlo kreeg kansen genoeg om te scoren tegen Charleroi, maar deed dat niet. Eén dodelijke tegenaanval zorgde voor de koude douche. Niet alleen door de nederlaag, maar ook door wat er in het klassement gebeurde.

Al keek Westerlo vooral ook naar het afkeurde doelpunt in de eerste helft dat eigenlijk niet afgekeurd mag worden, maar daar zijn ze dit seizoen al lang niet meer de enige mee in de Jupiler Pro League.

De volgende opdracht is KV Mechelen, maar het blijft wellicht wachten tot de laatste speeldag om zekerheid te verwerven over het behoud. Trainer Rik De Mil heeft alvast een extra wapen om in de strijd te gooien.

Romeo Vermant opnieuw inzetbaar

De club heeft goed nieuws uit de ziekenboeg. “Deze keer kunnen we ook goed nieuws meedelen uit de ziekenboeg, want Romeo Vermant is klaar voor de dienst”, klinkt het. “Of dit van de start zal zijn, dat zal van onze coach afhangen, in ieder geval blijft enkel Lucas Stassin nog verder revalideren en is voor de rest iedereen inzetbaar.”

Dat is best opvallend, want op 23 februari zei De Mil nog dat Vermant minstens drie tot zes weken afwezig zou zijn door een scheur in de gewrichtsbanden.