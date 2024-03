Liep KAA Gent om deze reden broodnodige Nilsson mis? Enkele zaken achter de schermen worden onthuld

KAA Gent zette deze winter in op Gustav Nilsson van Union SG om de vertrokken Hugo Cuypers te vervangen. Hein Vanhaezebrouck had immers een breekijzer nodig. Lang leek die deal in orde te komen, maar hij viel uiteindelijk nog in het water. En daar waren wel wat redenen voor.

Dit weekend speelt KAA Gent tegen Union en daar wordt best gewonnen als ze straks in de Champions' Play-offs willen zitten. Geen sinecure tegen een ploeg die al 22 wedstrijden op rij ongeslagen is in de competitie. Aan de andere kant staat de boomlange Zweed Gustav Nilsson, waar Gent zijn pijlen had op gericht. De 26-jarige aanvaller werd in de winter het hof gemaakt door de Buffalo's, waar hij ook heel wat meer kon verdienen. Komende zomer gaat hij ook zijn laatste contractjaar in en Gent wou nog vier miljoen plus bonussen voor hem betalen. Maar Nilsson schoot de deal zelf af. Het Nieuwsblad weet echter dat er nog iets meespeelde: Michel Louwagie wou de commissie van zijn makelaar niet betalen. De sportief manager vond die te hoog. Al ontkende eigenaar Sam Baro dat wel al. In ieder geval was Nilsson de enige waarover concensus werd gevonden. Alle andere targets werden door Hein Vanhaezebrouck afgeschoten. Ook een terugkeer van Thomas Henry naar de Belgische competitie.