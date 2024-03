Johan Boskamp heeft een duidelijke opdracht voor Skov Olsen en Nusa

Van een klein beetje hemel naar de absolute hel. Zo kan je de afgelopen zeven dagen bij Club Brugge perfect omschrijven.

Club Brugge zorgde afgelopen weekend met een 0-3-overwinning in de topper op bezoek bij KRC Genk voor een duidelijk statement, maar nog geen week later blijft daar al niks meer van overeind door de nederlaag in de Conference League op bezoek bij Molde.

We vragen ons eigenlijk af hoe je als Club Brugge zijnde een wedstrijd tegen een ploeg van het kaliber van Molde kan verliezen. Door de verliesbeurt moet blauwzwart in de terugmatch in het eigen Jan Breydelstadion nog vol aan de bak en met minstens twee doelpunten verschil winnen.

Ook analist Johan Boskamp kon zijn ogen afgelopen donderdag niet geloven. “Wat was me dat allemaal daar in Noorwegen?”, vraagt hij zich af bij Het Belang van Limburg. “Als je Cuypertje (Maxime De Cuyper, red.) eerst op linksbuiten zet en vervolgens in een driemansverdediging, dan roep je het als coach over jezelf af.”

Spelers van Club Brugge laten te weinig zien

Maar voor de Nederlander ligt de schuld van de malaise bij Club Brugge lang niet alleen en volkomen bij trainer Ronny Deila. “Ik lees dat de spelers nog altijd achter hem staan. Wel, dan wordt het toch eens tijd om dat te tonen. Waar zijn gasten als Skov Olsen en Nusa gebleven?”

Zij laten volgens Boskamp dit seizoen veel te weinig zien. “Af en toe hebben ze hun momenten, maar één goede wedstrijd om de twee maanden is niet goed genoeg bij Club. Je moet er elke week staan. Anders gaan ze hun coach niet kunnen redden.”