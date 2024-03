Zelfs zonder revelatie Bill Antonio lukt het, Hasi vindt opnieuw de oplossing bij KV Mechelen: "Dat is onze kracht"

Een ware revelatie als Bill Antonio zien uitvallen met gescheurde kruisbanden: voor KV Mechelen, een ploeg die jaagt op een ticket voor de Champions' Play-offs, is dat nu net niet wat je wil meemaken in de laatste rechte lijn. Al lukt het ook zonder hem om foutloos te blijven.

Zou een Walsh of Pflücke zijn plek als rechterwingback invullen? Omdat ook Garananga onbeschikbaar was, loste dat vraagstuk zowat zichzelf op voor Besnik Hasi. Walsh dan maar rechts in de centrale verdediging en Pflücke op de plaats van Antonio. "Sandy Walsh en Patrick Pflücke deden het ook goed", is Hasi positief.

"We liepen te veel risico om Garananga voor een aantal weken te verliezen als we hem lieten spelen. Hij speelt al een aantal weken met een klein risico. Hij zat in een ritme van dan weer drie dagen rusten, dan weer een keertje herbeginnen. Omdat we ook Mory Konaté misten, was het een logische keuze voor Walsh en Pflücke."

Hasi positief over Walsh en Pflücke

Er zijn ook redenen om voor die laatste twee te kiezen. "Sandy is de laatste weken op training ook gretiger. Patrick is al vaak ingevallen. De wingback is niet zijn beste positie, maar hij doet het wel elke keer. Hij speelt anders dan Bill, maar kan naar binnen komen en heeft goede voeten. Hij kan ook in die rol belangrijk zijn."

"Hij krijgt niet altijd de minuten die hij verdient", gooit de KVM-coach nog een bloemetje naar de Duitser. Kerim Mrabti is niet verbaasd dat de ploeg het ontbreken van Antonio goed opvangt. Dat zou x aantal maanden geleden wel heel anders geweest zijn.

"In het verleden hadden we geen voldoende spelers beschikbaar door blessures. De transferperiode en de inkomende transfers hebben ons geholpen. We hebben een bredere kern. Als iemand uit het team verdwijnt, kan een ander zijn plek innemen en een verschil maken. Dat is onze kracht."

Plaatsjes zijn duur bij KV Mechelen

Nikola Storm is het volledig eens met die theorie. "De plaatsjes worden duur, dat merk je wel. Sommigen starten en anderen zitten op de bank, we proberen samen één geheel te vormen. We hebben allemaal één doel voor ogen."