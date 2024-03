Krijgt Marc Coucke straks gelijk over de lijken bij Anderlecht? Ex-Anderlecht-bestuur zette hem blijkbaar zwaar in de zak

Marc Coucke heeft te veel betaald voor Anderlecht bij de overname, dat is wat het federaal parket beweerd en waar de Brusselse raadkamer zich vandaag over buigt. De beschuldigden mogen zich nu verdedigen. Coucke hoopt nog een deel van zijn geïnvesteerde miljoenen te recupereren.

Quasi het voltallige ex-Anderlecht-bestuur wordt ervan beschuldigd te hebben gesjoemeld met financiële cijfers. Daarnaast zijn er ook aanklachten van valsheid in geschrifte, witwassen, corruptie, schending van het beroepsgeheim en misbruik van vertrouwen.

Een hele waslijst. Marc Coucke betaalde in 2017 59,2 miljoen om 74 procent van de aandelen van Anderlecht in handen te krijgen. Dat was vijf miljoen over de originele prijs die Coucke bood, maar hij werd daarbij volgens het parket opgelicht.

Henrotay

Zo zou hij valse financiële tabellen hebben gekregen om hem te overtuigen, weet De Morgen. En dat is nog niet alles, want ook makelaar Christophe Henrotay vorderde nog drie miljoen vindersloon voor een Russische kandidaat-overnemer die uiteindelijk afhaakte.

Om dat te betalen werd een contract bij de verkoop van Leander Dendoncker, speler van Henrotay, aangepast. Volgens de onderzoekers werden diverse boekhoudkundige methoden toegepast om de situatie te verbergen.

Er werden manipulaties uitgevoerd met factuurdatums en valse facturen werden opgesteld om Coucke in de waan te brengen dat de club nog slechts een bedrag van 2 miljoen euro verschuldigd was aan Henrotay, de exacte som die hij nog wilde ontvangen voor de spelersrechten.