Had paars-wit niet meer moeten doen? "Anderlecht heeft een grote fout gemaakt"

KRC Genk heeft goud in handen met Konstantinos Karetsas. Het 16-jarige talent maakte dit seizoen al veel indruk in de Challenger Pro League bij Jong Genk.

Bij de A-ploeg maakte hij nog niet zijn debuut, maar in de Challenger Pro League staat hij wel bijna iedere week paraat om zijn ploeg te helpen.

Dat is nu bij Genk, maar het had evengoed Anderlecht kunnen zijn. Het talent trok eerst van de Limburgers naar paars-wit, maar werd nadien teruggehaald naar Genk.

"Om een bepaalde reden was ik van KRC Genk naar Anderlecht getrokken. Bij Anderlecht had ik mijn zelfvertrouwen weer gevonden. Daar kreeg ik de juiste kansen waardoor ik ben kunnen evolueren", vertelde Karetsas zelf bij Eleven DAZN.

Maakte paars-wit een grote fout?

Waalse analist Alexandre Teklak is er zeker van dat Anderlecht een grote fout beging door hem te laten gaan. "Anderlecht heeft een grote fout gemaakt: ze hebben niet goed opgelet en hem geen contract laten tekenen terwijl hij een zeldzame parel is. Hij komt oorspronkelijk uit Genk maar na z'n jaren bij Anderlecht wilde hij daar doorbreken."

"Hij zag ook de opmars van de spelers voor hem die een kans kregen. Daarom leek het project aantrekkelijk, maar er is hem nooit echt een project voorgelegd. Op het moment van de breuk hadden ze oogkleppen op en keken ze enkel naar de zorgen van de A-ploeg", gaat Teklak verder.

"Het grote probleem is Jean Kindermans. Hij was niet de oorzaak van het probleem, maar ze vertrouwden Jean niet meer en hij moest vertrekken. Toen was de jongen niet meer interessant voor Anderlecht", besluit de Waalse analist.