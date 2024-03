Dreyer legt uit hoe Riemer er bij Anderlecht hoogstpersoonlijk voor heeft gezorgd dat hij is beginnen knallen

Anders Dreyer is dé troefkaart van RSC Anderlecht in de titelstrijd. De Deense flankaanvaller laat dit seizoen geweldige statistieken optekenen. Het is dan ook des te opvallend dat hij aan het begin van het seizoen op de bank moest gaan plaatsnemen.

Anders Dreyer was vorig seizoen al één van de weinige lichtpunten in het rotseizoen van RSC Anderlecht, maar dit seizoen is de 25-jarige Deen aan een Grand Cru-jaar bezig. De flankaanvaller scoort, laat scoren en kan het op het veld uitstekend vinden met onder anderen Thorgan Hazard en Kasper Dolberg.

Het moet gezegd: de ontbolstering van Dreyer is te danken aan Brian Riemer. De landgenoot van de coach van RSC Anderlecht kwam er dan wel op voorspraak van de Deense kolonie in Brussel, maar Riemer had het lef om Dreyer op de bank te zetten.

© photonews

"Ik begon de voorbereiding met een conditionele achterstand", is Dreyer open in Het Laatste Nieuws. "Het is mijn eigen schuld dat ik moeilijk uit de startblokken ben geschoten. Ik was té zeker van een basisplaats. Ik had een schop onder mijn kont nodig."

Wat zorgde voor de klik bij Anders Dreyer?

Die welgemikte schop werd gegeven door Riemer. De coach van Anderlecht had de ballen om één van zijn sterkhouders op de bank te zetten. En met succes. Sinds zijn rentree in de basiself is Dreyer één van de absolute sterkhouders van Anderlecht.

Maar dat is niet alles. De Deense flankaanvaller vertegenwoordigt op die manier ook een aardig spaarpotje voor de Belgische recordkampioen. Deze zomer kan - met het EK in het achterhoofd - hét ideale moment zijn om een transfer te maken. Al wil Anderlecht hem eigenlijk gewoon in Brussel houden.