Vandenbempt spreekt klare taal over EK voor Courtois, Witsel en Alderweireld

Bondscoach Domenico Tedesco stelde vandaag zijn selectie voor de volgende interlandbreak voor. Echt hele grote verrassingen zaten er daar niet in.

Bondscoach Domenico Tedesco loste vandaag zijn selectie voor de oefeninterlands tegen Ierland en Engeland. Het hoofdstuk Thibaut Courtois lijkt voor de Duitser helemaal afgesloten. De keeper zal ook op het EK niet van de partij zijn.

“Thibaut Courtois kan weer trainen, maar voor de bondscoach is hij een afgesloten hoofdstuk. Laat ons dus stoppen met te speculeren, want langs beide kanten weerklinkt een duidelijke ‘neen’”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Na het EK, dat wordt een ander paar mouwen. “Dat Domenico Tedesco zijn contract verlengd heeft, zal niet meteen als muziek in de oren klinken voor Courtois. Dus zijn er twee mogelijkheden: of ze blijven bij hun standpunt, of ze proberen na het EK mekaar toch te vinden.”

Geen anciens meer voor Tedesco

En Tedesco lijkt op de ingeslagen weg verder te gaan. Enkel als er blessures zijn, denkt hij eraan om andere namen op te roepen. “Grote verschuivingen zitten er niet aan te komen bij de nationale ploeg”, gaat Vandenbempt verder.

Als er dan nieuwe spelers opgeroepen worden, dan zijn het geen anciens, maar jongeren. “Tedesco verandert niet van gedacht, hij bouwt voort op het werk dat hij in de voorronde heeft verricht. Witsel speelde gisteren uitstekend in de Champions League. Hij heeft zijn plaats in de nationale selectie, maar dat is voorbij, net als het verhaal Alderweireld. Anders verstoort Tedesco de orde in zijn huidige kern, waar hij in gelooft.”