Analist spreekt over een echte topaankoop, die verwittiging uitstuurt richting Antwerp en de andere concurrenten

Union SG won met het kleinste verschil op bezoek bij Fenerbahçe. Het had kansen om meer te scoren, achterin was het Charles Vanhoutte - normaal gezien een middenvelder - die uitpakte met een weergaloze partij.

In zijn analyse achteraf was hij heel bescheiden over zijn eigen wedstrijd, maar hij was gewoon uitmuntend centraal achterin: "Ik probeer altijd mijn best te doen. Op het middenveld valt dat misschien wat minder op, omdat je dan gaten moet toelopen."

"Achteraan blijven staan? Dat is misschien iets voor de toekomst, nu denk ik dat mijn toekomst op het middenveld ligt. maar ik ben een ploegspeler en ik wilde de ploeg helpen", was Charles Vanhoutte duidelijk en eerlijk.

"Als je de laatste man bent, dan valt het misschien wel wat meer op. Of er meer in zat? Zeker in de eerste helft hadden we echt kansen om de 0-1 al te maken, nu maakten we het doelpunt misschien te laat."

Ondanks de uitschakeling hebben ze toch veel vertrouwen getankt bij Union: "Nu kunnen we met een goed gevoel naar Antwerp trekken. De media panikeerde misschien wat over ons, maar wij zijn rustig gebleven. We hebben nooit gepanikeerd. We hebben opnieuw laten zien tot wat we in staat zijn en wat we in onze mars hebben."

Analisten vol lof voor Charles Vanhoutte

Ook de analisten waren overigens vol lof voor de teamspeler die Charles Vanhoutte is: "Hij zegt wat hij denkt en vrank en vrij. Het is echt een topaankoop", aldus Denis van Wijk bij Play6.

"Voor mij is het een brood- en boterspeler. Hij staat nooit in de headlines, maar laat spelers die het verschil kunnen maken zoals Puertas en Amoura wel beter spelen."