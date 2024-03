Bij Anderlecht vertrokken toptalent krijgt weeral dramatisch nieuws: "Seizoen zit erop"

Bij Anderlecht zagen ze vorige zomer toptalent Ethan Butera naar Ajax vertrekken. De verdediger speelde echter nog geen enkele match voor de Amsterdammers. En dat zal dit seizoen ook niet meer gebeuren.

Butera sukkelde al bij zijn transfer met een knieblessure. Die houdt hem nu al 464 dagen aan de kant. Dat zou intussen dus opgelost moeten zijn, maar hij kreeg een terugslag.

"Butera heeft een knieblessure en werd onlangs opnieuw geopereerd vanwege persisterende klachten tijdens zijn revalidatie. Ook voor hem zit het seizoen erop", klinkt het bij Ajax.

Zo heeft hij nog steeds zijn debuut nog niet kunnen maken. Kevin Vermeulen, voormalige rechterhand van Jean Kindermans, sprak onlangs nog over zijn geval bij Radio Radzinski.

"Butera is een jongen die zich in de kijker gespeeld heeft bij de Futures en één jaar contract had. Hij blesseerde zich zwaar."

"Dat is dan een typische case waarbij Anderlecht moest kiezen: ofwel verkopen we hem, ofwel laten we zijn contract uitdoen."