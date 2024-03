🎥 Opvallende toeschouwer in de tribune tijdens topper tussen Zulte Waregem en Beerschot

Zulte Waregem en Beerschot spelen momenteel de topper in de Challenger Pro League. In de tribune werd alvast een opvallende toeschouwer gespot.

Zulte Waregem en Beerschot maken er momenteel in de Challenger Pro League een heel aangename partij om volgen van. In de eerste helft zijn er nog geen doelpunten gescoord, maar er is wel het nodige doelgevaar te zien. Vlak na de rust kwam Beerschot op voorsprong.

Essevee moet tegen Beerschot winnen als het nog wil meespelen voor de eerste twee plaatsen in de Challenger Pro League. Die twee plekjes leveren een rechtstreeks ticket voor de Jupiler Pro League op.

Mo Messoudi zou het alvast een logische zaak vinden dat zowel Beerschot als Zulte Waregem opnieuw de stap naar de hoogste klasse kunnen zetten. Hij vindt dat beide ploegen op dat niveau thuishoren.

De camera’s van Eleven spotten alvast een oude bekende in de Elindus Arena. Thorgan Hazard woonde de topper van zijn ex-ploeg bij. Morgen komt hij met RSC Anderlecht in actie tegen KV Kortrijk.