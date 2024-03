Riemer komt met een opvallende reden waarom niet alle matchen zondag tegelijkertijd doorgaan

Normaal moeten alle wedstrijden op de slotspeeldag op hetzelfde moment gespeeld worden. Vier matchen worden echter op een ander moment gespeeld.

Alle acht wedstrijden van de slotspeeldag van het reguliere seizoen zouden normaal op zondag om 18.30 uur gespeeld, maar uiteindelijk zijn het er maar vier meer die op dat moment gepland staan voor dit weekend.

Vier wedstrijden, of precies de helft, worden op al zaterdag of op een ander tijdstip op zondag gespeeld. Dat was toegelaten door de Pro League, als de wedstrijden geen invloed meer hadden voor de play-offs.

Voor heel wat supporters is het een drama dat wedstrijden op het laatste moment nog verplaatst worden naar een ander uur of een andere dag. Ook RSC Anderlecht speelt op een ander moment hun match tegen KV Kortrijk. Die is verschoven naar zaterdagavond.

RSC Anderlecht helpt voetbalbond met verplaatsen slotmatch

“Natuurlijk is het dan niet leuk dat deze wedstrijd op het laatste moment nog verzet wordt. Maar wij willen de bond ook helpen”, vertelt Brian Riemer aan Het Nieuwsblad. “Ik hoorde dat er niet genoeg scheidsrechters en VAR-teams zijn om elke wedstrijd op hetzelfde moment te laten doorgaan. Dan helpen wij graag. Voor ons staat er niets meer op het spel.”

De trainer van RSC Anderlecht vindt het niet oneerlijk dat Union pas zondag speelt. “Dit is een competitiematch zoals een andere. Wat er ook gebeurt, na deze speeldag is nog niets beslist. Alles kan nog, of we nu op hetzelfde moment spelen of niet. Zeker in de play-offs.”