CEO van STVV is klaar voor zware transferzomer: hoort ook een nieuwe coach daarbij?

STVV heeft een sterk seizoen achter de rug. Het grote nadeel is dat heel wat spelers zich op die manier in de kijker speelden.

Coach Thorsten Fink liet een tijdje terug al horen dat hij vreest dat er deze zomer een leegloop dreigt bij STVV. Voor CEO Takayuki Tateishi van de Kanaries wist de trainer op voorhand heel erg goed waar hij aan begon.

Na de uitlatingen in de pers had de club een gesprek met de coach over het onderwerp. “Voor Thorsten Fink zijn handtekening zette, hebben we een aantal zaken met hem doorgesproken”, klinkt het bij de CEO in Het Nieuwsblad.

“Jonge spelers ontwikkelen, financieel gezond worden, goed voetbal brengen en ons kwalificeren voor play-off 2: dat waren de vier doelstellingen die we samen wilden bereiken. Daar ging de coach mee akkoord.”

Blijft Thorsten Fink bij STVV?

Over de transfers heeft Fink met andere woorden dus niets te zeggen. De club heeft die uitgaande transfers echter nodig om financieel rond te blijven komen.

“Weet je nog hoeveel spelers er vorige zomer vertrokken? Tien. Verschillende jongeren kwamen toen terug van een uitleenbeurt op lager niveau en kijk waar ze nu staan. Wat ik wil zeggen, is dat ik volop geloof in onze jeugd”, gaat Tateishi verder.

Er dreigen ook komende zomer heel wat sterkhouders te vertrekken, maar volgens de CEO is de club daar helemaal op voorbereid en werd het nodige huiswerk al gedaan. Of Fink ook een vertrekker wordt is nog een andere vraag.

De Duitser heeft nog een contract voor volgend seizoen. “Ik heb nog geen signalen van hem vernomen dat hij zou willen vertrekken. Ik geloof erin dat hij hier wil blijven om deze club te helpen groeien.”