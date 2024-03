'De enige echte': Opvallende gast geeft de aftrap bij KAA Gent-Charleroi

KAA Gent neemt het zondag op tegen Charleroi. De laatste speeldag van de reguliere competitie kan nog voor verrassingen zorgen.

KAA Gent kende een mindere tweede seizoenshelft. Toch kunnen de Buffalo's zich op de allerlaatste speeldag nog plaatsen voor de Champions' Play-offs, al zal dat allesbehalve gemakkelijk gaan.

KAA Gent moet ten eerste al winnen van Charleroi in eigen huis. Bovendien moet er gehoopt worden dat KV Mechelen en Cercle Brugge hun wedstrijden niet winnen. Maar, als KRC Genk verliest, mag er wel één van de twee andere clubs winnen.

Dat zal dus helemaal niet gemakkelijk worden. KAA Gent speelt tegen Charleroi dat ook helemaal nog niet zeker is van het behoud.

Gift Orban komt de aftrap geven in Gent

Er is weinig zekerheid dus op die laatste speeldag. Wat wel zeker is, is dat er een oude bekende de aftrap zal geven in de KAA Gent Arena. Dat is Gift Orban.

Orban werd afgelopen wintermercato verkocht aan Olympique Lyon. Daar kon hij na acht wedstrijden nog niet scoren. Bij KAA Gent wist hij het net 32 keer te vinden in 52 wedstrijden.