Toptalenten van STVV en Antwerp en onbegrijpelijke beslissing van Hoefkens - Dit zijn onze uitblinkers van speeldag 30

De laatste speeldag van de reguliere competitie zit erop. De kaarten zijn geschud voor de play-offs en het werd een zondag vol spektakel en controverse. Zoals elke week distilleren wij hieruit ons 'Team van de Week'.

Doel

Davy Roef haalde er drie gemaakte goals uit in de 5-0-zege van KAA Gent. De doelman deed er alles aan om zijn team nog in de play-offs te krijgen en een clean sheet te houden. Het eerste mislukte jammerlijk.

Verdediging

Hetzelfde verhaal voor Elias Cobbaut. De stoere verdediger haalde tegen OH Leuven de angel uit verschillende goeie aanvallen, maar werd ook veroordeeld tot de Europe Play-offs.

Zeno Van Den Bosch treedt dan weer steeds meer uit de schaduw van Toby Alderweireld. De 20-jarige verdediger blijft Coulibaly op de bank houden en dat heeft een reden. Onverzettelijk in de duels en weer strooiend met goeie crosspasses.

En wat gezegd over Matte Smets? De verdediger van STVV gaf een masterclass weg. De beste man op het veld. Die lijkt deze zomer op weg naar een mooie transfer.

Middenveld

Uiteraard kan je een middenvelder die vier keer scoort er niet uit laten. Omri Gandelman startte zelfs niet tegen Charleroi, maar kwam er voor het halfuur op voor Gerkens en zette zijn beste prestatie van het seizoen neer.

Castro-Montes had de ontgoocheling over zijn niet-selectie voor de Rode Duivels dan weer achter zich gelaten en stoomde tegen Antwerp zijn flank af. Kings Kangwa kreeg tegen Anderlecht dan weer zijn eerste basisplaats en kroonde zich tot Man van de Match met zijn prestatie.

© photonews

Bij Cercle mocht kapitein Hannes Van der Bruggen dan weer juichen. De middenvelder nam zijn team alweer bij de hand en kreeg als beloning een plaats in de Champions' Play-offs.

Aanval

Je kan eigenlijk niet begrijpen waarom William Balikwisha aan de kant werd geschoven door Carl Hoefkens. De flankaanvaller werd opgevist door Leko en bewijst wekelijks het ongelijk van de vorige trainer.

Zijn selectie voor de Zweedse nationale ploeg heeft Gustaf Nilsson vleugels gegeven. Hij scoorde tegen Antwerp, maar hield ook de bal bij, knokte dat het een lieve lust was en was het rustpunt binnen Union.

Bij Standard onderzoeken ze best ook eens of ze Kelvin Yeboah niet definitief kunnen overnemen van Genoa. De Ghanees zit aan vier goals en een assist in zes wedstrijden. Niemand bij de Rouches die zulke cijfers kan voorleggen.