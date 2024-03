Het begin van de miserie bij KAA Gent, maar vertrokken goudhaantje vertelt ander verhaal: "Ik kon het niet weigeren"

KAA Gent liet in de winter enkele sterkhouders vertrekken, tot groot ongenoegen van Hein Vanhaezebrouck, die verschillende keren naar zijn bestuur wees als reden voor de grote terugval en het missen van play-off 1. Maar Malick Fofana liet ons gisteren verstaan dat hij zelf voor die transfer koos.

Gent liet de entourage van Fofana wel weten dat er een interessant bod op tafel lag, maar daarna was het helemaal aan Fofana zelf. "Het was een verrassing", zei Fofana over de interesse van Lyon.

"De dag voordat we op stage vertrokken, liet AA Gent aan mijn entourage weten dat Lyon een interessant bod had gedaan. Als ik wilde vertrekken, was een transfer mogelijk."

"De beslissing lag bij mij. Ik had een gesprek met de technisch directeur van Lyon en zag een overgang zitten. Een dag later vloog ik naar Lyon en ging alles snel."

Geen zorgen

Dat hij pas een paar maanden op hoog niveau speelde, was voor hem geen obstakel. "Ik voelde dat ik klaar was voor een hoger niveau," zegt hij. "Lyon deed me een voorstel dat ik niet kon negeren en presenteerde een perfect sportief plan."

"Ik kon naar een grotere club en competitie, maar zou nog steeds mijn kansen krijgen. Het was ideaal voor mijn ontwikkeling. Dat Lyon destijds op een degradatieplek stond? Daar maakte ik me geen zorgen over," zegt Fofana. "Ik wist dat ze daar niet lang zouden blijven staan."